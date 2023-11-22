الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تعدي رجال الشرطة على مواطن سيناوي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قالت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنه “لا صحة جملةً وتفصيلًا” ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن الادعاء بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء بالتعدى على أحد الأشخاص أثناء إستقلاله سيارته.

وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة مؤكدة "أنه بتاريخ 17 نوفمبر الجاري وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة الأرقام وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة".

وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دهب وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة، وحمله رخصة تسيير "منتهية" وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض"، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه.

تم اتخاذ الإجراءات فى الإطار القانونى وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تيك توك أمن جنوب سيناء شرطة الطور السيارات طالب

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