معول التنمية لحياة كريمة يمتد للبنية التحتية لقرى برج العرب

مازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمد ايادي الخير والعون للبسطاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة المجتمعية بمختلف الشرائح المجتمعية.

وتواصل المبادرة عملها فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية لتوفير حياة كريمة لهم في مختلف المجالات بتنفيذ 186 مشروعًا على مستوى قرى ومراكز برج العرب بالاسكندرية.

تهتم المبادرة الرئاسية بتطوير البنية التحتية في مراكز برج العرب بالاسكندرية، لتعطي لها الحياة من جديد بعد غياب التطوير لسنوات طويلة.

لتسجل المبادرة الرئاسية حياة كريمة اخر انجازاتها الانشائية بالانتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2 لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

وتواصلت الإنجازات للمبادرة الرئاسية بمد وصلات للصرف الصحي عوضا عن الطرق القديمة بعدما حرمت منها لسنوات طويلة ليشعر اهالي مركز برج العرب بالحياة الادمية التي تليق بهم.

مازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمد ايادي الخير والعون للبسطاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة المجتمعية بمختلف الشرائح المجتمعية.

لتواصل المبادرة عملها فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية لتوفير حياة كريمة لهم في مختلف المجالات بتنفيذ ١٨٦ مشروع على مستوى قرى ومراكز برج العرب بالاسكندرية.

لتهتم المبادرة الرئاسية بتطوير البنية التحتية في مراكز برج العرب بالاسكندرية، لتعطي لها الحياة من جديد بعد غياب التطوير لسنوات طويلة.

لتسجل المبادرة الرئاسية حياة كريمة اخر انجازاتها الانشائية بالإنتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2 لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

وتواصلت الانجازات للمبادرة الرئاسية بمد وصلات للصرف الصحي عوضا عن الطرق القديمة بعدما حرمت منها لسنوات طويلة ليشعر اهالي مركز برج العرب بالحياة الادمية التي تليق بهم.