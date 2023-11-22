الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معول التنمية لحياة كريمة يمتد للبنية التحتية لقرى برج العرب

حياة كريمة
حياة كريمة

مازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمد ايادي الخير والعون للبسطاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة المجتمعية بمختلف الشرائح المجتمعية.

وتواصل المبادرة عملها فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية لتوفير حياة كريمة لهم في مختلف المجالات بتنفيذ 186 مشروعًا على مستوى قرى ومراكز برج العرب بالاسكندرية.

تهتم المبادرة الرئاسية بتطوير البنية التحتية في مراكز برج العرب بالاسكندرية، لتعطي لها الحياة من جديد بعد غياب التطوير لسنوات طويلة.

لتسجل المبادرة الرئاسية حياة كريمة اخر انجازاتها الانشائية بالانتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2 لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

وتواصلت الإنجازات للمبادرة الرئاسية بمد وصلات للصرف الصحي عوضا عن الطرق القديمة بعدما حرمت منها لسنوات طويلة ليشعر اهالي مركز برج العرب بالحياة الادمية التي تليق بهم.

txt

"حياة كريمة".. 4 سنوات من الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية (صور)

 

 

 

مازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمد ايادي الخير والعون للبسطاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة المجتمعية بمختلف الشرائح المجتمعية.

لتواصل المبادرة عملها فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية لتوفير حياة كريمة لهم في مختلف المجالات بتنفيذ ١٨٦ مشروع على مستوى قرى ومراكز برج العرب بالاسكندرية.

لتهتم المبادرة الرئاسية بتطوير البنية التحتية في مراكز برج العرب بالاسكندرية، لتعطي لها الحياة من جديد بعد غياب التطوير لسنوات طويلة.

لتسجل المبادرة الرئاسية حياة كريمة اخر انجازاتها الانشائية بالإنتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2  لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

وتواصلت الانجازات للمبادرة الرئاسية بمد وصلات للصرف الصحي عوضا عن الطرق القديمة بعدما حرمت منها لسنوات طويلة ليشعر اهالي مركز برج العرب بالحياة الادمية التي تليق بهم.

 

برج العرب حياة كريمه البنية التحتية مراكز برج العرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

كيف تنجح مصر فى زيادة حجم الصادرات من الملابس الجاهزة

العالم يثمن دور مصر فى التوصل لهدنة غزة

إحباط تهريب نظارات معظّمة بجمارك مطار برج العرب

المرشح الرئاسى حازم عمر: وصلنا لمرحلة النضج السياسى وجاهزون لخوض الانتخابات الرئاسية

خلال مؤتمر حاشد.. مجدى البدوى: "الرئيس السيسى الأقدر على حماية أمننا القومى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات