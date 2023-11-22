الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يرسل مساعدات مالية لأوكرانيا بـ1.5 مليار يورو

أوكرانيا
أوكرانيا

أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية أخرى لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لمساعدة الحكومة في كييف على تلبية احتياجاتها التمويلية الملحة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه بعد إرسال المساعدات اليوم، تكون الكتلة الأوروبية قد قدمت 16.5 مليار يورو هذا العام لدعم موازنة كييف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان" في ظل الحرب الروسية العدوانية، أثبتت المساعدات المالية من جانب أوروبا أنها ذات أهمية للاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ولاستمرار خدماتها العامة الاساسية".

مع حساب المساعدات العسكرية، يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 85 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

واقترحت المفوضية منح أوكرانيا 50 مليار يورو حتى عام 2027.

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