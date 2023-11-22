الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديكو بعد إصابته: بابلو جافي لا يمكن استبداله في برشلونة

بابلو جافي
بابلو جافي

أكد البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني أن ناديه لن يتعاقد مع أي لاعب لتعويض المصاب بابلو جافي.

وتعرّض جافي لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا، التي أقيمت أمس في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 3-1.

وأُصيب جافي في الدقيقة 23 من زمن المباراة، حيث بدا أن ركبته اليمنى قد إلتوت في إحدى الكرات، ليسقط على الأرض متألمًا، ويضطر إلى مغادرة الملعب باكيًا، ويتم استبداله بزميله أويهين سانسيت في الدقيقة 26، ليتم تشخيصه بالإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية:"اليوم، جافي لاعب لا يمكن استبداله لا يوجد لاعب في السوق متاح للقيام بعمله، لا بعقليته ولا بقدراته".

أضاف:"إن الجدال حول استبدال جافي هو خطأ؛ من الخطأ الاعتقاد بأننا سنجد لاعبًا ليحل محله. لن نجده."

برشلونة يُعلن إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، أن جافي تعرّض لإصابة أخرى في غضروف الركبة المفصلي الجانبي، على أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبناءً عليه، فإن موسم جافي مع برشلونة قد انتهى بشكل رسمي، نظرًا لأنه يحتاج للغياب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أكثر من 8 أشهر.

وشارك في 15 مباراة مع برشلونة، منها 13 مباراة شارك فيها كأساسي، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف كلًا من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 34 و32 نقطة على التوالي.

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