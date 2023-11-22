الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

105 محاضر لسرقة وصلات المياه في حملات مكبرة بالمنوفية

ضبط وصلات مخالفه
ضبط وصلات مخالفه

شنَّت لجنة كشف وصلات المياه الخلسة بشركة المياة والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمرور على  مختلف المناطق الصناعية والسكنية بالمدينة.

ورفعت اللجنة  عدد (٢) عداد مياه قطر ٤ بوصة معطلة، وتحصيل المتأخرات مع منح مهلة لمدة ٢٤ ساعة، لاستكمال سداد باقى المبالغ المتاخرة على العملاء، وإنذار عدد (٢) مصنع لتغير قطر العداد ليتناسب مع المخرج ، وإنذار عدد (٤) مصانع  لتركيب عداد مياه  لشبكة الحريق، كما تم عمل عدد ١٠٥ محاضر لسرقة المياه توصيلات خلسة ورفع عدد ٥ عدادات  وقطع المياه عن ٧ وصلات مياه خلسة.

إزالة وصلات المياه غير المشروعة

وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات، موجهًا باستمرارية عمل اللجنة، وبمواجهة وإزالة وصلات المياه غير المشروعة والمستخدمة في كل الأغراض فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، وتحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة. 

وتم ذلك بناءً على تعليمات السلطه المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل الفاقد من المياه والتصدي لكل حالات التعدي على شبكات مياه الشرب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل وصلات (خلسة). 

يتم ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات   باستمرار المرور الدوري على كل المناطق بالمدينه للتصدي بكل حزم مع حالات التعدي على مرافق الدولة. 

محافظة المنوفية سرقة وصلات المياه ضبط المخالفين رفع عدادات المياه تحصيل المتأخرات المالية

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