الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الجيزة" تتفقد مدرستي الأورمان وأحمد شوقي

جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بحضور الدكتورة حنان موسى، مدير عام الإدارة، وهدى محمد، وكيل الإدارة.

وتابعت الخطيب المبانى والفصول الدراسية والمعامل للوقوف على حسن سير العملية التعليمية، وشهدت فعاليات مسابقة القرآن الكريم على مستوى المديرية، بحضور عبده عبد اللطيف أحمد، موجه عام التربية الدينية.

وكيل مديرية التربية والتعليم تتفقد مدرسة أحمد شوقي 

كما تفقدت وكيل مديرية تعليم الجيزة مدرسة أحمد شوقي التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بحضور عبد المقصود السعيد، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وفاطمة سعودي، مدير إدارة التنيمة المستدامة بالمديرية. 

وتضمن اليوم استقبال طاقم التعقيم وقطار الإرشاد البيئى ومحطة التنمية المستدامة التى فعلت بإقامة ورشة متكاملة تضمنت إذاعة بيئية صحية بدءا من الحديث الشريف، وكل ما قدم بها فصل القمامة من المنبع ورشة حية لإعادة التدوير ودهانات لسور حديقة داخلية بالمدرسة لصق اللوحات والبوسترات البيئية.

كما تضمن اليوم أيضا أنشطة متنوعة من النشاط الفنى والاقتصاد المنزلى والنشاط الرياضى والذكاء الاصطناعى والاعتناء بالمساحات الخضراء وزيادة مساحتها ومسرحية بعنوان الأرض للتنمية المستدامة والغناء والعديد من الأنشطة المميزة.

جاءت الجولة بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

 

جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة
جولات انتظام الدراسة تعليم الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة (صور)

محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بحى العمرانية أغلقه أحد السكان

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

الرئيس السيسى والملك عبدالله يؤكدان ضرورة استغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالى غزة

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصية مي كساب في «العتاولة»

وزير الاتصالات: إنشاء نظام "IMRS" لتقديم خدمات رقمية متميزة فى مصر وإفريقيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

تداول السكر في البورصة المصرية للسلع غدا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات