وكيل "تعليم الجيزة" تتفقد مدرستي الأورمان وأحمد شوقي

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بحضور الدكتورة حنان موسى، مدير عام الإدارة، وهدى محمد، وكيل الإدارة.

وتابعت الخطيب المبانى والفصول الدراسية والمعامل للوقوف على حسن سير العملية التعليمية، وشهدت فعاليات مسابقة القرآن الكريم على مستوى المديرية، بحضور عبده عبد اللطيف أحمد، موجه عام التربية الدينية.

وكيل مديرية التربية والتعليم تتفقد مدرسة أحمد شوقي

كما تفقدت وكيل مديرية تعليم الجيزة مدرسة أحمد شوقي التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بحضور عبد المقصود السعيد، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وفاطمة سعودي، مدير إدارة التنيمة المستدامة بالمديرية.

وتضمن اليوم استقبال طاقم التعقيم وقطار الإرشاد البيئى ومحطة التنمية المستدامة التى فعلت بإقامة ورشة متكاملة تضمنت إذاعة بيئية صحية بدءا من الحديث الشريف، وكل ما قدم بها فصل القمامة من المنبع ورشة حية لإعادة التدوير ودهانات لسور حديقة داخلية بالمدرسة لصق اللوحات والبوسترات البيئية.

كما تضمن اليوم أيضا أنشطة متنوعة من النشاط الفنى والاقتصاد المنزلى والنشاط الرياضى والذكاء الاصطناعى والاعتناء بالمساحات الخضراء وزيادة مساحتها ومسرحية بعنوان الأرض للتنمية المستدامة والغناء والعديد من الأنشطة المميزة.

جاءت الجولة بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

جولة وكيل تعليم الجيزة

جولة وكيل تعليم الجيزة

جولة وكيل تعليم الجيزة

جولة وكيل تعليم الجيزة

جولة وكيل تعليم الجيزة