الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات"

الفعاليات
الفعاليات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات اليوم الثامن للبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي يتم تنظيمه على فترتين صباحية ومسائية بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة في كل المجالات.

فرص حقيقة للمرأة والشباب 

وقدَّم محافظ أسوان، شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب، على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، لافتًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي منارة التأهيل للقيادات الواعدة في كافة قطاعات العمل العام، كما أنها رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير فى مصر. 

من جهتها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، أن البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، تستفيد منه 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة، سواء من العاملات في القطاعين العام أو الخاص، أو مديريات الخدمات، أو رائدات الأعمال، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسي، مشيرة إلى أن الفترة التدريبية تستمر على مدار 3 أسابيع، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات اجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

محافظ أسوان فعاليات اليوم الثامن المرأة تقود فعاليات فرص حقيقة

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