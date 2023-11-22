الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حكايتى مع الزمان".. معرض تشكيلي لفاروق مصطفى بالأوبرا

احدى لوحات مصطفى
احدى لوحات مصطفى فاروق

يفتتح في دار الأوبرا معرضًا بعنوان "حكايتي مع الزمان"، للفنان فاروق مصطفى، في السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، بقاعة صلاح طاهر، ويستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر.

تفاصيل معرض حكايتى مع الزمان 

يضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبا من حياه الفنان فاروق مصطفى، والتي تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات والتقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.

الفنان التشكيلى فاروق مصطفى 

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلى فاروق مصطفى احد ابطال حرب اكتوبر، ولد عام 1945 ونشأ فى بيئة فنية وخالط العديد من كبار التشكيليين منهم، حصل على بكالوريوس الفنون والتربية، عضو فى نقابة التشكيليين، تم تصنيفه عام 1994 ضمن اهم 40 فنانا على مستوى العالم،  اقام اكثر من 30 معرضا فرديا وجماعيا داخل مصر وخارجها وله مقتنيات لدى الوزرات والهيئات والافراد، حصل على عدة جوائز وانواط وميداليات وشهادات تقدير محلية والعالمية.

دار الأوبرا المصرية حكايتي مع الزمان معرض حكايتى مع الزمان معرض فنون تشكيلية فاروق مصطفى

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