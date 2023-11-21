الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد غياب أكثر من 12 عام.. أوبرا «الامبريزاريو» على خشبة مسرح الجمهورية

خالد داغر
خالد داغر

استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الهادفة الى إعادة إنتاج نوادر الأعمال العالمية، تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، بعد غياب دام أكثر من 12 عام الأوبرا الكوميدية القصيرة “الامبريزاريو” للموسيقار النمساوى العالمى موتسارت.

مقتطفات من اوبرات موتسارت ليلتان بالجمهورية

اضافة الى جانب عدد من الاغانى التى تضمنتها اشهر اوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، من اخراج حازم طايل، الثامنة مساء الخميس والجمعة 23 ، 24 نوفمبر علي مسرح الجمهورية.  

تفاصيل أوبرا الامبريزاريو

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.

يؤدى الادوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع انجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت ، فيرونيا فيليب بالتبادل مع اميرة رضا فى دور رنين الفضة ، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين ، تامر توفيق بالتبادل مع اسامة جمال فى دور مستر بوف.

أما الفاصل الأول يضم مقتطفات من أغانى أشهر أوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا ، الناي السحري ، الاختطاف من السرايا  ، باستيان تحت باستيان وغيرها .

يذكر ان أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

فرقة أوبرا القاهرة خالد داغر الاوبرا الكوميدية مسرح الجمهورية دار الاوبرا

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