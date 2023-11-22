29 نوفمبر.. مناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" للكاتب مصطفى الخطيب، وذلك يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تركز الندوة على مناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" من خلال تحليل التقنيات الأدبية، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي تحمله، بالإضافة إلى السياق العام والأفكار الرئيسية، بحضور مجموعة من أساتذة النقد الأدبي والكتاب والأدباء.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.

جدير بالذكر أن الكاتب مصطفى الخطيب هو مهندس معماري، وكاتب وقاص، صدر له ثلاثة مجموعات قصصية، آخرها "على حافة الأرض" وهي مكونه من احدى عشر قصة، في 124 صفحة.

نبذة عن بيت السنارى

يُعد بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.