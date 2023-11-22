الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بتعايرني بسني ففضحتها على تيك توك".. رجل يبتز طليقته بصور إباحية بحلوان

متهم
متهم

«بحبها وكل ما أطلب منها ترجعلي ترفض وتقولي أنت أكبر مني فقررت انتقم منها وهددتها بصورها العارية».. واقعة مأساوية عاشتها سيدة لا يتجاوز عمرها الواحد والعشرين عامًا عندما تعرضت لابتزاز بنشر صور فاضحة من طليقها بمنطقة حلوان حتى تم ضبطه وقررت النيابة إحالته لمحكمة الجنايات.

 

تفاصيل الواقعة

حياة بسيطة كانت تعيشها فتاة في منزلها المتواضع حتى تعرفت على رجل في العقد الرابع من العمر يكبرها بسنوات كبيرة وفي وقت قليل استطاع أن يبهرها بماله وما يمتلكه كما أبرهته هي بجمالها وقرر أن يغريها حتى توافق على الزواج منه.

وبالفعل أعجبت الفتاة بتلك الحالة المادية والهالة المشعة التي استطاع تكوينها حولها لجذبها له ووافقت على الزواج منه ولكن عقب أشهر قليلة من الزواج تفاجأت الفتاة بشخص غير سوي فلم تستطع أن تتحمله وطلبت منه الانفصال عدة مرات.

وعقب كثيرًا من المحاولات للرجوع كانت الفتاة ترفض بسبب أنه أكبر منها وأنها لا تستطيع معاشرته والتعايش معه وبالفعل استجاب لرغبتها حتى تهدأ ثم يعيد طلبه ولكن عقب ذلك بدأ يجد أن في الموضوع إهانه له ولكرامته وأنها تزوجت منه بسبب أمواله فقرر الانتقام منها.


صور فاضحة وأوضاع مخلة

وبحكم زواجه من السيدة كان لهما صورا في أوضاع مختلفة مع بعض فبدأ يبتزها بتلك الصور وبملابسها العارية خلال زواجهما ويهددها بنشرهم على فيسبوك وذلك من خلال رسائل على تطبيق واتس آب، حتى تعود له ولعصمته ويطلب منها علاقات جنسية حتى ولو مرة حتى يتمكن من تركها في سبيلها.

ولكن مع تجاهل الرسائل بدأ بالفعل ينشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وخدش شرفها وأساء لسمعتها على موقع التيك توك وعندما أرسل لها أنه نشر بعض من الصور لجأت الفتاة للأجهزة الأمنية للإبلاغ عنه وقالت إن طليقها يكبرها بأكثر من 15 عامًا وعندما انفصلت عنها بدأ يطارها للرجوع وبرفضها نشر صورها على التيك توك لفضحها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار نيابة حوادث حلوان الكلية، التي قررت إحالة المتهم للجنايات؛ لنظر محاكمته.

محكمة الجنايات واقعة مأساوية الإجراءات القانونية مواقع التواصل الاجتماعي خدش شرف ابتزاز

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