الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

غزة
غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنًا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.

تحذير أممى

وفي سياقٍ متصل، حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، من أن "مأساة صحية" ترتسم في قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والمياه.

وقال الناطق باسم المنظمة الأممية "اليونيسف" جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السويسرية جنيف: "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية فسنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المواتية لانتشار الأمراض. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".

وأضاف: "ثمة نقص حاد في المياه، وثمة نقص غير مقبول في المراحيض"، مشددًا على أنه من الصعب جدًا المحافظة على النظافة الشخصية، أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

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