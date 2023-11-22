الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس دير العذراء بأخميم يترأس قداس وعشية الملاك ميخائيل

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم العامر بجبل أخميم الشرقي، صلاة عشية وقداس عيد الملاك ميخائيل بديره العامر.


حيث قام نيافته بقبول إخوة جدد باللون الأزرق وهم «الأخ كارس الملاك ميخائيل الأخ هدرا  الملاك ميخائيل كما تم رشم الجلباب الأبيض لثلاث اخوه وهم الأخ فلتاؤس الملاك ميخائيل الأخ يوساب الملاك ميخائيل الأخ ابادير الملاك ميخائيل».
 

جاء ذلك بحضور مجمع آباء الدير والقمص لوكاس الأخميمي أمين الدير.
 

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل في المقر البابوي بالقاهرة الأسبوع الماضي، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء مريم جبل أخميم، الذي عرض على قداسته بعض الأمور الخاصة بالدير.
 

 

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

 

إقامة القداسات الإلهية

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

الأنبا متاؤوس دير القديسة العذراء مريم جبل اخميم الشرقى دير الملاك الجليل ميخائيل عيد الملاك ميخائيل

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