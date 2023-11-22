مسح سمعي لحديثي الولادة.. مبادرة تقلل عدد الإصابات وتضعف من مشكلات التخاطب

استكمالًا لخطوات اتخذت منذ عدة سنوات تأتي المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بهدف تقليل معدلات الإعاقات السمعية لدى المواطنين والوصول إلى مجتمع صحى خالى من المشكلات السمعية التي يترتب عليها الكثير من العوائق.

تستهدف الأطفال من يوم إلى 28 يومًا

وتتضمن هذه المبادرة المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة، وكذلك التشخيص والمتابعة بالاضافة للعلاج المجانى لجميع الأطفال، وهي تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر يوم وحتى 28 يومًا، وقد وفرت وزارة الصحة لتنفيذها العديد من أماكن الفحص فى المراكز والوحدات الصحية التي تنتشر على مستوى الجمهورية.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، كما أوضح أنه تم تزويد تلك المراكز بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وأكد عبدالغفار أن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، وذلك بإتباع أحدث أساليب العلاج، وهو الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة، وتقدم هذه المبادرة خدماتها إلى 4 ملايين و422 ألف طفل، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

يجنب الإصابة بمشكلات التخاطب

وأعلن الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، أن الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى ذلك فهو يجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

كما أوضح أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية كذلك بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

إدراج خانة الفحص السمعي بشهادة الميلاد

ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

ومبادرة علاج ضعف السمع لدى الأطفال لم تكن مبادرة جديدة بل قد أطلقت في سبتمبر 2019، ومن أجلها تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها.

إنجازاتها

ومن إنجازات المبادرة في العام الماضي أنه قد وصل تقديم خدمات الفحص السمعي يونيو الماضي لـ 4 ملايين و997 ألف طفل، كذلك فقد تم تحويل 277 ألفا و707 أطفال من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها.

إضافة إلى ذلك فقد تم تحويل 32 ألفا 454 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.