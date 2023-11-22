الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار "حرفتك مهنتك".. "رياضة الشرقية" تنظم ورشة الحرف اليدوية والتراثية

ورشة العمل
ورشة العمل

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جهته؛ أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية (فن الموزيك بالزجاج المعشق) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز مدينة الابراهيمية.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى قيام المهندس هشام راجح بتعريف الفتيات المشاركات بفن الموزيك أو الفسيفساء هو عبارة عن الزخرفة باستخدام قطع صغيرة من مواد مختلفة مثل السيراميك أو الزجاج أو الرخام أو الأحجار وأحيانًا يطلق عليه فن التصوير الجداري حيث يتم لصق هذه القطع الصغيرة باستخدام الغراء أو أنواع أخرى من المواد اللاصقة المناسبة على سطح خشبي وذلك لعمل منتجات فنية ذات جودة عالية.

ولفت إلى أن مبادرة "حرفتك.. مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

الشباب والرياضة فن الموزيك مبادرة حرفتك … مهنتك وكيل وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب

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