الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في دورته الثانية.. 24 شركة مصرية تشارك بمعرض "بيلد عراق" في بغداد

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

تشارك 24 شركة مصرية من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم الأربعاء، في الدورة الثانية لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية والذي يُقام خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجاري بالعاصمة العراقية بغداد.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، إضافة إلى عدد من سفراء الدول المشاركة من بينها: مصر، وتركيا، وإسبانيا، وإيران.

وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيانٍ له، أن القطاعات المشاركة من المجلس هي (المواسير – الدهانات – مواد العزل – البنية التحتية – كيماويات متنوعة).

وأكد أن السوق العراقي سوق واعد للاستثمار في مجال البنية التحتية وهو ما أوجب المشاركة في المعرض خاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء فضلا عن التقارير والإحصائيات التي وردت من مكتب التمثيل التجاري المصري بالعراق.

24 شركة مصرية تشارك بمعرض بيلد عراق ببغداد

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، أن المجلس التنسيق مع إدارة المعرض والتعاون مكتب التمثيل التجاري تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائيه B2B مع رجال أعمال في نفس مجال التخصص؛ لتحقيق الاستفادة القصوى لكل الأطراف المشاركة في المعرض وتحقيق الهدف المرجو منه.

وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي، حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين. 

ومن أهم الدول المشاركة بالمعرض: تركيا، باكستان، إيران، الأردن، قطر، الكويت، إيطاليا، وإسبانيا، ويمثل المجلس في المعرض كل من محمد مجيد، المدير التنفيذي، وعلي محمد صقر، مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس.

قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة معرض العراق الدولي مدينة بغداد العراق خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مواد العزل

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