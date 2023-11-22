بالأرقام.. صادارت مصر من الصناعات الغذائية إلى الجزائر خلال 2022

شارك قطاع الصناعات الغذائية في فعاليات البعثة التجارية المصرية في الجزائر والتي استمرات ثلاثة أيام منذ 20 نوفمبر الجاري، حيث تعد صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الجزائر ذات أهمية كبيرة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وهذا يعكس حجم التعاون والعلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر والجزائر

وفي التقرير التالي، نسلط الضوء علي حجم الصادارت المصرية من قطاع الصناعات الغذائية إلى الجزائروأهم الصناعات الغذائية التي يتم تصديرها لها، وفقا إلي المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

صادارت مصر من الصناعات الغذائية إلي الجزائر خلال 2022

بلغت صادرات مصر للجزائر من ألبان بقيمة 1.6 مليار دولار

صادرات مصر للجزائر من بذور الصويا بقيمة مليار دولار

صادرات مصر للجزائر من سكر ومصنعاته بقيمة 773 مليون دولار

صادرات مصر للجزائر من زيت صويا بقيمة 578 مليون دولار

صادرات مصر للجزائر من بقوليات مجففة بقيمة 270 مليون دولار

صادرات مصر للجزائر من تبغ وتبغ مصنع بقيمة 260 مليون دولار

صادرات مصر للجزائر من مركزات لصناعة المشروبات الغازية بقيمة 192 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من زيت نخيل بقيمة 150 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من مستخلصات الشعير بقيمة 127 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من دهون وزيوت مهدرجة بقيمة 110 مليون دولارز.

صادرات مصر للجزائر من قهوة بقيمة 102 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من أجبان بقيمة 102 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من مكسرات بقيمة 82 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من مارجرين بقيمة 72 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من مصنعات أسماك بقيمة 61 مليون دولار.

صادرات مصر للجزائر من أغذية محضرة للحيوان بقيمة 60 مليون دولار.