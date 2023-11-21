البعثة المصرية لقطاع الصناعات الغذائية تستكشف السوق الجزائرى

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية عددا من الزيارات الميدانية لسوق السمار وكارفور الجزائر، علي هامش البعثة التجارية إلي الجزائر بهدف التعرف على سلسلة الامداد بالغذاء المصنع داخل البلد الشقيق، كذلك دراسة المنتجات، الأسعار، أحجام العبوات وتفضيلات المستهلك، بجانب التعرف عن أهم المصنعين تمهيدا لأعمال الاجتماعات الثنائية المقرر عقدها اليوم بين الشركات المصرية والجزائرية.

استمع ممثلى الشركات المصرية إ لى شرح تفصيلى من ممثلى كارفور الجزائر، تم استعراض اليات السوق الجزائري فى مجال الغذاء والسلع التى عليها اقبال كبير من المستهلك، اعقبلها تفقد الشركات للمنتجات والأسعار.

شرح تفصيلى من ممثلى كارفور الجزائر

وتأتى تلك الزيارات بعد الانتهاء من فاعليات الافتتاح الرسمى للبعثة بمشاركة السفير المصرى لدى الجزائر وممثلى المجلس فى ظل مشاركة موسعة من ممثلى مجتمع الأعمال والكنفدراليات الجزائرية.

وقد شهد الدكتور مختار وريدة سفير مصرلدى الجزائر افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية في قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف، بحضور علاء الوكيل، رئيس الوفد المصري ورئيس مجموعة عمل البعثات وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بمشاركة المستشار التجاري ياسر قرنى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر.

وشهد الافتتاح مشاركة موسعة من جانب الممثلين الرسميين للكنفدراليات ومجتمعات الأعمال الجزائرية، شارك في الافتتاح نسيم بن شوبان عضو مجلس إدارة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، حارك نصر الدين – رئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة وعضو مجلس إدارة كونفدرالية أرباب العمل، حداد حكيم مستشار الكنوفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، خولة مصطفاى – رئيس قسم الدراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومحمد يزيد بومغار – استشاري قطاع الأغذية والتغليف في الجزائر.