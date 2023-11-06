طفرة كبيرة في الصناعات الغذائية.. و20% نمواً في صادرات الفراولة

قال أحمد سليم، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية تشهد طفرة كبيرة في صادراتها خلال العام الجاري 2023، حيث أن هناك إقبال كبير على المنتج المصري في كافة أنحاء العالم، نتيجة لأسعارها المنافسة للمنتجات العالمية، بالإضافة إلى جودة المنتج المصري.

نمو صادارت الفراولة إلى 20%

وأضاف سليم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك نمو كبير في جميع المنتجات الغذائية، خاصة الفراولة، حيث تعد الفراولة المبردة المصرية من بين أشهر المنتجات الغذائية في العالم. وقد شهدت هذه المنتجات نموًا بنسبة 20% خلال عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتحظى المنتجات الغذائية المصرية بشعبية كبيرة في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في كوريا الجنوبية والبرازيل. وقد شهدت هذه الدول زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية المصرية مؤخرًا.

وأشار العضو في المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن المجلس يهتم بدراسة حركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية، ويتابع أداء الصناعات الغذائية المصرية. ويهدف هذا الاهتمام إلى تحديد فرص النمو في الأسواق الدولية وإزالة المعوقات التي تعترض حركة الصادرات. وتعمل الحكومة المصرية، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المعنية، على تنمية الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

ووفقا لآخر بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فقد بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.4 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار.