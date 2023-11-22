إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 12 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العاشر من رمضان- الشروق بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعى بوصول 12 شخصًا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العاشر من رمضان- الشروق، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.