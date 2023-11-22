الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سند شباب الصعيد بالوادي الجديد" يدشن حملة "داعمون" لتعزيز المشاركة بالانتخابات الرئاسية

جانب من تدشين حملة
جانب من تدشين حملة داعمون

دشن كيان سند شباب الصعيد بمحافظة الوادي الجديد، حملة "داعمون يا شباب مصر" لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والسيد بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم أبوجبل مؤسس ورئيس كيان سند شباب الصعيد، والدكتور محمد حمدي نائب رئيس الكيان، ووائل الشريف نائب رئيس الكيان، والقبطان محمد علي منسق عام محافظة الوادي الجديد، وجمعة عطيه حسن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة ورجال الدين من الأزهر والكنيسة واعضاء الاحزاب السياسية وبعض الكيانات الشبابية واعضاء ومنسقي كيان سند شباب الصعيد بالوادي الجديد.

حيث تم تدشين حملة داعمون يا شباب مصر لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية ودعم الدولة المصرية.


ورحب دكتور عبدالله الباطش بأعضاء الكيان بالوادي والحضور الكريم، وأكد أن الوزارة دائمًا داعمه للكيانات الشبابية وتعمل دائما على حثهم على المشاركة في الأنشطة وتعزيز الولاء والانتماء والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء بالوطن من خلال قدرات وإمكانيات الشباب الإيجابية.

وخلال كلمته أكد السيد بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المديرية دائمًا داعمة للكيانات الشبابية وتفتح أبوابها دائما لمقترحات وأفكار الشباب والعمل على مشاركتهم في الأنشطة والبرامج المتعددة التي تقدمها الوزارة.

وأكد عبد المنعم أبوجبل رئيس الكيان، دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالصعيد لجميع الكيانات الشبابية وخاصة كيان سند شباب الصعيد، مؤكدا أن حملة داعمون جاءت ضمن توصيات قمة شباب الصعيد النسخة الأولى بمدينة الأقصر وتم تعميم التدشين في معظم محافظات الصعيد أبرزها محافظة الوادي الجديد وذلك لتعزيز دور الشباب للمشاركة في الحياة السياسية ودعم الدولة المصرية.

وقدم المهندس أحمد حمدي مسؤول قطاع شمال الصعيد، الشكر للقيادة السياسية والتنفيذية على دعم الشباب وتناول أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ودعم الدولة المصرية وكذلك دور مصر في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، مؤكدًا أن الشباب هم أساس بناء الوطن وهم وقود تنمية الاقتصاد وتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة.

وأكد أحد رجال الدين، أهمية دعم الدولة وأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وأهمية الحفاظ على الوطن من المخططات الشيطانية.

كيان سند شباب الصعيد محافظة الوادي الجديد حملة داعمون ياشباب مصر لتعزيز المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسية القادمة دعم الدولة المصرية تعزيز الولاء والانتماء والعمل

مواد متعلقة

الوادى الجديد تجهز 450 ألف فدان لزراعة محصول القمح هذا الموسم

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يهنئ المكتب التنفيذى للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بتشكيه الجديد

تطهير مخرات السيول بالوادي الجديد استعدادًا لفصل الشتاء

إصابة 13 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة العوينات

إحالة 3 أطباء في الوادي الجديد للتحقيق

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز لمتابعة موقف السلع التموينية

وكيل "تعليم الوادي" يشهد فعاليات الحقيبة التدريبية لنشر الوعي المجتمعي

حزب المستقلين الجدد ينظم مؤتمرًا حاشدًا بالوادى الجديد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رسالة من بايدن للرئيس السيسى وأمير قطر بعد التوصل لهدنة فى غزة

ترجمة فيلم "المنبر" لـ أحمد حاتم إلى 4 لغات أجنبية

بعد نشر "الدستور" عنها.. محافظ مطروح يحيل واقعة تعرض سيدة لإهمال طبي للنيابة العامة

مسئول أمريكى: 3 أمريكيين يتوقع أن يكونوا ضمن 50 رهينة ستطلق حماس سراحهم فى غزة

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة