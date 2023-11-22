الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالعاطى لـ "الشاهد": تم عمل دراسة للخزان الجوفى المشترك بين 4 دول

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إنه تم عمل دراسة للخزان الجوفي المشترك بين أربعة دول، المتمثلة في مصر والسودان وليبيا وتشاد، حيث تم عمل دراسة لتحديد كمية المياه  ومكانها وموقعها ومقدار السحب منها حتى يكون الهدف هو الاستدامة لأن هذا الخزان غير متجدد. 

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه تم العمل في هذه الدراسة على حصر كل الآبار الموجودة، حيث أصبح لكل بئر بطاقة تعريف وتحديد مكانه ويتم متابعته بالقمر الصناعي، ومن الممكن الوصول في بعض الآبار إلى حالة السيطرة عليها من خلال فتحها وغلقها من مبنى الوزارة، كما تم عمل الآبار بالطاقة الشمسية حتى يتم توفير حرق الطاقة، كما تم عمل مقننات لسحب المياه من هذه الآبار.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

برنامج الشاهد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية وزير الري السابق الخزان الجوفي إستخدام الطاقة الشمسية

الأكثر قراءة

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

محمد عبدالعاطى يوضح لـ"الشاهد" مراحل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا

ضياء الدين داوود: نطالب بموقف حازم من الحكومة بشأن حرب غزة (فيديو)

محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": مصر الدولة الأكثر جفافًا فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس