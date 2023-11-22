محمد عبدالعاطى لـ "الشاهد": تم عمل دراسة للخزان الجوفى المشترك بين 4 دول

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إنه تم عمل دراسة للخزان الجوفي المشترك بين أربعة دول، المتمثلة في مصر والسودان وليبيا وتشاد، حيث تم عمل دراسة لتحديد كمية المياه ومكانها وموقعها ومقدار السحب منها حتى يكون الهدف هو الاستدامة لأن هذا الخزان غير متجدد.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه تم العمل في هذه الدراسة على حصر كل الآبار الموجودة، حيث أصبح لكل بئر بطاقة تعريف وتحديد مكانه ويتم متابعته بالقمر الصناعي، ومن الممكن الوصول في بعض الآبار إلى حالة السيطرة عليها من خلال فتحها وغلقها من مبنى الوزارة، كما تم عمل الآبار بالطاقة الشمسية حتى يتم توفير حرق الطاقة، كما تم عمل مقننات لسحب المياه من هذه الآبار.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.