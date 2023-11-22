الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعاطى لـ"الشاهد": مصر نفذت استراتيجية لتحسين نوعية المياه

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

قال  الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن أول شيء من أجل تخطيط المياه، فلابد من معرفة ما نمتلكه وما نحتاجه، لافتًا إلى أن الاحتياجات دائمًا أكبر مما نمتلكه، ولكي نحقق توازنا ما بين الاحتياجات والمتاح فلابد من ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن ترشيد الاستهلاك يتم من خلال تبني الاستراتيجية القائمة على 4 محاور رئيسية، والتي تهدف أولًا لتحسن نوعية المياه، لأن نظامنا يعمل على تحسين نظام المياه ثلاث مرات، وعندما تكون مياه عادمة كان يتم التخلص منها ورميها في البحر، وقد كانت تلوث مياه البحر، وتؤثر على الثروة السمكية.

ولفت عبدالعاطي، إلى أنه تم عمل أول مشروع والمتمثل في مشروع المحسنة، الذي يهدف إلى معالجة مليون متر مكعب، ويتم اعادة استخدامها في الزراعة، ومن ثم مشروع بحر البقر 5 و6 مليون متر مكعب في اليوم، يتم معالجتها من خلال أكبر محطة معالجة وقتها في العالم، ويتم الزراعة بها أيضًا، بالإضافة إلى مشروع غرب الدلتا حوالي 7.5 ميون متر مكعب في اليوم، كانت جميعها مياه عادمة يتم معالجتها وتصليحها وإعادة استخدامها، وهي جميعا مشاريع أساسية تهدف إلى تزويد كفاءة نوعية المياه.

وأوضح أن معالجة مياه الصرف الصحي منتشرة في كل مصر، وتنفق عليها الدولة عشرات المليارات من أجل تغطية كل مصر، وذلك لهدفين، الصحة العامة الخاصة بالناس، بالإضافة إلى تحسين جودة نوعية المياه، بحيث يتم استخدام كل نقطة مياه في مكانها.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري السابق برنامج الشاهد ترشيد استهلاك المياه مشروع المحسنة

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