الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش مستجدات تجهيز المقرات الانتخابية استعدادًا لانتخابات الرئاسة

اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والهيئات؛ وذلك لمناقشة مستجدات  تجهيز المقرات الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية، والبالغ عددها 693 مقرا وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 12 ديسمبر المقبل.

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وحث طارق رحمي محافظ الغربية المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مستجدات صيانة جميع المعدات الهندسية الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات؛ لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وشدد محافظ الغربية، خلال الاجتماع على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء تجهيز المقرات الانتخابية استعداد للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣ الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي

مواد متعلقة

مؤتمر تنظيمي لـ "مستقبل وطن" بالغربية لمناقشة خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

محافظة الغربية تستعد لاستقبال موسم الأمطار

ضبط رنجة غير صالحة وسولار مدعم في حملة لتموين الغربية

ضبط  5 أطنان من الأعلاف الفاسدة بكفر الزيات

طوارئ وغرفة عمليات.. "الغربية" تستعد لأمطار الشتاء بمراكز ومدن المحافظة (صور)

محافظ الغربية يشهد الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

رحمي يتفقد شوارع طنطا والمحلة وسمنود لمتابعة رفع نواتج الأمطار

أهالى الغربية: الأسعار فى المنافذ أقل والبضائع أكثر

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

أحضان ودموع.. وزير سابق يكشف كواليس رفضه كرسى الوزارة فترة الإخوان

قبل استشهادها.. ماذا طلبت الصحفية الفلسطينية آيات خضورة فى رسالتها الأخيرة؟

من جنحة لـ جناية.. هل ينجح تغليظ العقوبة في مواجهة طمس لوحات السيارات؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس