مؤتمر تنظيمي لـ "مستقبل وطن" بالغربية لمناقشة خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة زفتي بـمحافظة الغربية، اجتماعًا تنظيميًا لأعضاء حزب مستقبل وطن بأمانات المدينة، بهدف مناقشة خطة العمل المستقبلية ودور الأمانة في الحزب بالغربية خلال الأيام المقبلة.

واستعرض الاجتماع خطوات العمل الهامة التي ستتخذها الأمانة في المرحلة المقبلة، والتركيز على الأمور التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وترأس الاجتماع عدد من قادة حزب مستقبل وطن وعدد كبير من أعضاء الحزب في مدينة زفتي والمناطق المجاورة، تم خلال الجلسة مناقشة الخطة والدور المنوط بالأمانة في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتأكيد الالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة السابقة. تم التأكيد على أهمية تنظيم حملات الحشد والدعاية الانتخابية لتحقيق نجاح الحزب في الانتخابات القادمة.

وفتح باب النقاش خلال الاجتماع لاستقبال الأفكار والمقترحات من الأعضاء حول الفعاليات الخدمية التي يمكن تنظيمها لخدمة أهالي مدينة زفتي ومحافظة الغربية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تشجيع الأعضاء للمواطنيين على المشاركة الفاعلة وتقديم الأفكار الإبداعية التي تعزز التنمية المجتمعية وتلبي احتياجات السكان.

وفي ختام الاجتماع، أعرب قادة حزب مستقبل وطن عن رغبتهم في تعزيز التواصل مع الأعضاء وتفعيل دور الأمانة في تحقيق تطلعات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، كما تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكاتف الجهود لضمان نجاح الحزب في المرحلة المقبلة وتحقيق أهدافه السياسية والخدمية.

وأكد طارق الصيفي أحد أمناء الوحدات الحزبية، أن هذا الاجتماع ضمن سلسلة الأنشطة والتحركات السياسية التي يقوم بها حزب مستقبل وطن لتعزيز دور الأمانة في العمل السياسي،وتحقيق التنمية المستدامة في مدينة زفتي ومحافظة الغربية. من المتوقع أن تشهد المنطقة خلال الفترة المقبلة مبادرات وفعاليات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف “الصيفي” ان هدف حزب مستقبل وطن من الاجتماع وغيره من الأنشطة السياسية هو تعزيز دور الأمانة وتمكين المرأة في الحزب، وتعزيز مشاركتهن الفعّالة في صنع القرار وتنفيذ الخطط والبرامج التي تصب في مصلحة المجتمع، كما يعكس هذا الاجتماع التزام الحزب بتعزيز الديمقراطية الداخلية وتشجيع الحوار والتفاعل بين أعضاء الحزب.

موتمر حزب مستقبل وطن

موتمر حزب مستقبل وطن

موتمر حزب مستقبل وطن