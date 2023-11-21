الباز: لا يجب أن نهاجم المقاومة الفلسطينية على عملية 7 أكتوبر (فيديو)

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن هناك بعض الأشخاص الذين يوجهون اللوم إلى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية؛ بسبب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ويبدو أن حماس لم تقدر الوضع جيدًا قبل تنفيذ ذلك الهجوم، لكن لا يجب أن نهاجمهم على دفاعهم عن أراضيهم المحتلة.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إذا قررنا أن نلوم حماس على دفاعها عن أراضيها، فيجب أن ننظر إلى موقف الشعب المصري ومقاومته ضد الاحتلال ومقاومة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، وأيضًا ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي، فجميع الشعوب التي احتُلت قاومت الظلم والقهر على مدار التاريخ".

وواصل: "هذه المقاومة لها ثمن غالٍ وهذا ما شاهدناه في عام 2013، حين قاوم المصريون حكم جماعة الإخوان، وسقط العديد من الشهداء حينها، لذا لا يجب أن يهاجم أي شخص المقاومين لوطنهم".