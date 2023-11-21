الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز يوضح دلالة حديث إسرائيل عن صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن مؤشرات صفقة تبادل الأسرى تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ستقبل بالصفقة مع حماس، بالرغم من تشدد ومعارضة الحكومة اليمينية المتطرفة.

أضاف الباز، خلال بث مباشر لبرنامج "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن دلالة حديث إسرائيل عن صفقة تبادل الأسرى تعتبر نقلة كبيرة للغاية في التصعيد الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، لأن جميع التصريحات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت تؤكد أنه ليس لديهم ما يقولونه سوى إبادة حركة حماس والقضاء على غزة، بالإضافة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وواصل: "في اللحظة التي تراجعت فيها إسرائيل عن تصريحتها الدموية، وبدأت في الحديث عن صفقة تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة للحرب تبين أن ذلك مكسب كبير للمقاومة الفلسطينية ولكل من ساندها في تصديها لجرائم الاحتلال، وذلك يعتبر انتصارًا سياسيًا وليس عسكريًا".

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