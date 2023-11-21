الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحكومة الإسرائيلية اجتمعت اليوم، من أجل مناقشة مسألة صفقة تبادل الأسرى بينها وبين حركة حماس، والتي تسفر عن إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى حماس، وعدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأضاف خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الدقائق المقبلة ستشهد اجتماعا لمجلس الحرب يقوده بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية؛ من أجل الحديث عن صفقة تبادل الأسرى.

وواصل: "ما يحدث في غزة الآن سيظل عارًا إسرائيليًا كاملًا، وأعتقد أن هذا العار لن تستطيع إسرائيل التخلص منه مهما فعلت، لأن هذا الكيان المحتل مارس أبشع وأدنى الممارسات ضد البشرية والإنسانية".

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