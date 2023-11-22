الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

85 غرزة.. 4 شباب يعتدون على طالب فى السويس.. (صور)

المجني عليه
المجني عليه

أصيب طالب بجروح قطعية وتهتك في عضلات وجهه، نتيجة تعدي 4 أشخاص آخرين عليه بعد افتعال مشكلة معه وسبه وهو في طريقه إلى الدرس، في محافظ السويس.

 

وحررت والدة المجني عليه محضرا بقسم شرطة السويس برقم 6039 جنح السويس، اتهمت فيه 4 أشخاص بالاعتداء على ابنها وتسببهم في اصابته وارفقت بالمحضر نسخة من التقرير الطبي للإصابات.

 

تفاصيل الواقعة 

وذكرت والدة المصاب أن نجلها زياد حمادة محمد الشوادفي خضع لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات لإعادة انسجة الجلد إلى وضعها الطبيعي وخياطة الجروح التي احتاجت 85 غرزة.

  
وأضافت الأم، إن نجلها المصاب طالب بالصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الخاصة وهو متفوق دراسيا وكان الأول على المدرسة العام الماضي، وحصل على شهادات تقدير من المدرسة وجوائز مالية وعينية في مسابقات التربية والتعليم.


وأوضحت والدة زياد، أن الواقعة تعود لمساء الجمعة الماضي: "نزل راح الدرس، وهو ماشي في شارع التحرير أربع ولاد ماشيين ورا بعض، واحد فيهم تعمد يخبطه في كتفه، زياد قاله ايه يا كابتن مش تبص ادامك، فرد الشاب وشتمه بالأم والأب".


وتابعت الأم، أن أحد الشباب المتعدين على زياد خبطة في كتفه وضربه، وهو يقول " إحنا نازلين نرازي في أي حد وانت جيت في طريقنا، ثم استكملوا وصلة السب، ما أثار غضب ابنها كون والده متوفيا قبل شهور، وبدأ بالدفاع عن نفسه وصد ضرباتهم.


وتضيف الأم، لـ"الدستور"،  أن أحد المتعدين أمسك زجاجة مياه غازية فارغة كانت ملقاة بالطريق، وكسرها على الرصيف، وسدد بها ضربات في وجه زياد، فأصيب بجروح قطعية في متعددة في الوجه، وهو ما ظهر في تسجيل كاميرات المراقبة في المحلات الكائنة بالشارع. 


وتابعت الأم، أنها فور علمها توجهت بابنها للمستشفى العام وأفاد التقرير الطبي حدوث "جرح بالجانب الأيسر من الوجه وقطع بعضلات الوجه وجرح باللثة، وأجرى الأطباء عملية جراحية لإصلاح عضلات الوجه وخياطة لجلد الوجه 10 سم مع وجود كدمات متفرقة بالجسم.


وأضافت، انها قدمت اسطوانة CD عليها صور وفيديوهات للشباب الأربعة خلال المشاجرة، يظهر الاعتداء على زياد، لا سيما اعتداء أحدهم عليه بزجاجة أحدثت اصابته السالف ذكرها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

المجني عليه
المجني عليه
المحضر
المحضر
التقرير الطبي
التقرير الطبي
المجني عليه
المجني عليه
اصابة طالب جرح اعتداء السويس

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