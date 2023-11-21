الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد (صور)

مؤتمر التحالف الوطني
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد

شهد مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، إقبالا كبيرا من فئات مختلفة من المجتمع، وتمثيل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلا الأزهر والكنيسة، بجانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والجمعيات.

وتصدر الشباب المؤتمر، وفاجئوا الجميع بالحضور الكثيف والحرص علي إعلان دعمهم للرئيس السيسي، وثقتهم في الغد الأفضل، وحرصهم علي استكمال مسيرة البناء والتنمية بتحدي وإرادة حقيقية، بجانب إدراكهم لضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تجري في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المئات من الشباب المشارك فى المؤتمر أنهم يعلمون جيدًا ما يحيط بمصر من مخاطر، ويؤمنون بأنه لابد أن يكون لمصر قيادة سياسية قادرة علي حماية أمن الوطن داخليا وخارجيا، بجانب استمرار مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية التي تكتب غدا أفضل لهم، مؤكدين أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سوف يكون اختيارهم في صناديق الاقتراع.

ومن جانبه؛ وجه الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، رسالة للشباب طالبهم خلالها بالخروج بكثافة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن ذلك حق الوطن عليهم، وأن الغد الأفضل لهم، مشيرا إلى ثقته في شباب مصر القادر دائما على ضرب أروع الأمثلة في الوعي.

مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد

مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة بورسعيد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رئيس جامعه بورسعيد

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