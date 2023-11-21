الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد للتحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد (صور)

مؤتمر التحالف الوطني
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، قبل قليل، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة بورسعيد، وذلك في سرادق كبير، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلا الأزهر والكنيسة، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلوا المؤسسات والهيئات والنقابات والجمعيات، وعدد كبير من الشباب.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة خلال العدوان الإسرائيلي علي القطاع، وأكد المؤتمر علي دعم خطوات الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وموقف مصر من دعم القطاع من خلال المساعدات، وكذلك استقبال المصابين بالمستشفيات المصرية، بجانب المساعي الكبيرة دوليا لوقف إطلاق النار واستعادة السلام بالمنطقة.

وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي خلال فاعليات المؤتمر، عن دعم شهداء العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيها، وذلك بعد أن لقوا مصرعهم خلال قيامهم بالعمل علي ترميم العقار، وأكد أنهم شهداء للقمة العيش، وأشار أن دور التحالف هو العمل الأهلي التنموي والذي يقوم به من خلال أكثر من 40 كيان يعمل تحت راية التحالف.

وأكد المؤتمر الجماهيري الحاشد علي دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وكذلك الحفاظ علي أمن الوطن داخليا وخارجيا، والوقوف أمام أي محاولات من شأنها تعطيل المسيرة والتحدي الذي اختارة المصريون نحو غدا أفضل.

وجرى خلال المؤتمر عرض مقاطع مصورة تروي قصة نجاح الشعب المصري وقيادته السياسية في بناء الوطن باصرار وتحدي، وتؤكد علي ما تحقق من انجازات علي أرض مصر، وتذكر المواطنون بما حدث خلال سنوات كانت صعبة علي المصريين جميعا، وتؤكد أن المصريون في عهد الرئيس السيسي شعروا بالاطمئنان علي وطنهم بعد أن كانوا يشعرون بالخوف.

ودعا المؤتمر الآلاف من الحاضرين والمواطنون والشباب وكافة فئات المجتمع بالخروج بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار المرشح عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل غدا أفضل لبلدانا، وشدد المؤتمر علي أن الشباب هم مستقبل هذا البلد، وأن عليهم الا يتأخروا عن نداء الوطن.

مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد

مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد
محافظة بورسعيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي لمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس جامعه بورسعيد نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

مواد متعلقة

جامعة بورسعيد تنظم ندوة "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"

محافظ بورسعيد يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ 30 شابا وفتاة

اقتصادية قناة السويس: حركة تداول السفن بلغت 4669223 طن خلال أكتوبر الماضي

الغرفة التجارية ببورسعيد تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

محافظ بورسعيد: تواصل العمل في إنشاء "سوق خديجة" الجديد بحي الضواحي

وكيل تعليم بورسعيد تشهد الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة"

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد

محافظ بورسعيد: صرف 75 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انهيار عقار بحى الشرق

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

نتنياهو: الخطوط العريضة لصفقة الأسرى "صعبة ومؤلمة"

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر بسوق الصاغة دون مصنعية

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس