مدير تسويق هيئة الكتاب الجديد يكشف خطة عمله الفترة المقبلة

قال أحمد عجاج، مدير الإدارة العامة للدراسات التسويقية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المستهدف بالنسبة له خلال الفترة المقبلة السعى لوضع مقترح أو دراسة تتسق مع المنتج الثقافي فى مصر، وما الذى وضعه فى الصدارة مع مراعاة الخريطة الثقافية لمصر.

مراجعة معارض الكتب الداخلية والخارجية

أضاف"عجاج" لـ"الدستور"، أن من بين المستهدف بالنسبة للإدارة التسويقية بالهيئة المصرية العامة للكتاب مراجعة معارض الكتب الداخلية والخارجية، وتفعيل الثقافة بين مصر وكافة الدول الاخرى الافريقية والعربية واسيا؛ سواء من خلال الترجمة والتفاعل مع هذه الثقافات، إضافة للاستثمار في منصة الهيئة العامة للكتاب وتحويلها إلي منصة رقمية دولية؛ والانطلاق منها من الناحية التسويقية.

أحمد عجاج مديرًا للإدارة العامة للدراسات التسويقية بهيئة الكتاب

وأصدرت د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية قرار تولي أحمد محمد البيلي عبد الفتاح عجاج، مديرًا للإدارة العامة للدراسات التسويقية بالهيئة المصرية العامة للكتاب "ندبًا كاملًا"، وذلك لمدة عام.

احمد عجاج، بكالوريوس التجارة، محاسبة، جامعة المنصورة، 1997؛ حصل على دبلوم خاص فى الدراسات الأفريقية، قسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2008؛ بتقدير جيد جدًا، وترتيب الثانى، ماجستير فى العلوم السياسية، قسم السياسة والاقتصاد (سياسة)، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2015. بتقدير ممتاز، وترتيب الأول موضوع الدراسة: "البُعد الثقافي للدور المصري في أفريقيا مع التركيز على فترة ما بعد الحرب الباردة ".

وحاليا يقوم "عجاج" بدراسته للدكتوراه فى العلوم السياسية، قسم السياسة والاقتصاد (سياسة)، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، 2017. وموضوع الدراسة: "تحقيق الاستقرار السياسي في الدول الأفريقية فيما بعد الحروب والثورات، مع دراسة لبعض الحالات التطبيقية".

له العديد من مقالات والدراسات البحثية؛ منها: شارك بدراسة (تحليل انتخابات اليونسكو 2009 والموقف الأفريقي من المرشح المصري)، التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2009/2010، مركز البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة،2010.

شارك بدراسة (إفريقيا وأصل الحضارات.. التعددية الثقافية والعولمة)، ضمن فعاليات مؤتمر تفاعل الثقافات الأفريقية الأول، المجلس الأعلى للثقافة، 2010 ، نشر دراسة (التعاون الثقافي العربي: مخاطر الصراع..وحتمية الوحدة)، مجلة الهلال، فبراير،2013، نشر دراسة (الجنيزة: الوثائق اليهودية المصرية)، مجلة الهلال، عدد مارس، 2013، دراسة بحثية "السياسة الخارجية الإثيوبية تجاه أفريقيا ومنطقة حوض النيل والقرن الأفريقي"، دراسة بحثية: "أزمة سد النهضة الإثيوبي ودول حوض النيل".