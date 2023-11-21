"رد الجميل".. حملة تضامنية لدعم الرئيس السيسي فى زفتى بالغربية

أطلقت الوحدة الحزبية للحي البحري في مدينة زفتي، حملة تضامنية تحت شعار "رد الجميل"، وهي حملة تضامنية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي "عبد الفتاح السيسي"، شهدت الحملة حضورًا مميزًا من قبل محمد أبوزيد، أمين الوحدة، وسلوي الهبيان، أمينة السياحة والآثار، وعدد من قيادات الحزب بمدينة زفتي.

وانطلقت الحملة بطرق الأبواب في شوارع وميادين مدينة زفتي، حيث كان هناك استقبال وفرحة كبيرة من الأهالي تجاه حزب مستقبل وطن الذي دشن وشارك في الحملة.

وأشاد محمد أبوزيد، أمين الوحدة الحزبية للحي البحري، بالتأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا التأييد يأتي من جميع طوائف الشعب المصري، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، سواء كانوا مسلمين أو أو أقباط، وأعرب عن التزامهم بتحقيق الاستقرار والتقدم في وطنهم الحبيب.

ومن جهتها، أكدت سلوي الهبيان، أمينة السياحة والآثار، على استمرار التعاون المشترك بين أمانة السياحة والآثار والوحدة الحزبية للحي البحري في نشر الوعي والاستماع لأهالي المدينة وتقديم الخدمات الفعلية لهم، قائلة: يعكس رد الجميل الذي ينطلق من مدينة زفتي الترابط الوطني والروح الوطنية العالية التي يتمتع بها المصريون، وهو دليل على استمرار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية في مصر.

ومن جهته أشاد أحمد خير الدين، أمن حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى، بالدور الفعال والجهد المميز الذي قامت به الوحدة الحزبية للحي البحري وأمانة السياحة والآثار في الحملة الرئاسية القادمة، موضحًا أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق تطلعات المصريين في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

وفي ختام فاعليات اليوم من الحملة، قدم أحمد فاروق، أمين الحي والوحدات الحزبية، الشكر للجميع ووعد بالتعاون الكامل بين الوحدات الحزبية والأمانات النوعية لتشمل أكبر عدد من سكان مدينة زفتي والمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد فاروق، أن هذه الحملة التضامنية الحزبية، تعكس رغبة السكان في تقديم الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز الاستقرار والتقدم في مصر، وتؤكد على التعاون الوثيق بين الأحزاب السياسية والجهات المحلية لتحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق التقدم والازدهار في المجتمع.

ومن جانبهم، أعرب الأهالي في مدينة زفتي عن فرحتهم وتقديرهم لهذه الحملة التضامنية، حيث تعتبرها فرصة للتعبير عن ولائهم للوطن وتأكيد دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل مصر المشرق تحت قيادة قوية وحكيمة.

وقال بوسي الحداد، أحد المواطنيين، تعكس هذه الحملة الحزبية روح الوفاء والتضامن المجتمعي، حيث يتعاون الأفراد والمؤسسات المحلية سويًا لدعم التنمية والاستقرار في البلاد، وتعد هذه الجهود الجماعية أحد العوامل الرئيسية في بناء مجتمع قوي ومزدهر يستفيد منه جميع أفراده.

وتأتي هذه الحملة في إطار الحملات السياسية الرامية إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم. وتعزز هذه الجهود الديمقراطية وتعبئة المجتمع للمشاركة الفعالة في العملية السياسية والانتخابية، وتظل هذه الحملة تعبيرًا حيًا عن التضامن والتلاحم الوطني، وتؤكد على أهمية دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في بناء مستقبل مشرق لمصر وتحقيق التقدم والرفاهية لشعبها.

حملة تضامنية لدعم الرئيس السيسي فى زفتى بالغربية

حملة تضامنية لدعم الرئيس السيسي�فى زفتى بالغربية

حملة تضامنية لدعم الرئيس السيسي�فى زفتى بالغربية

حملة تضامنية لدعم الرئيس السيسي�فى زفتى بالغربية

حملة تضامنية لدعم الرئيس السيسي�فى زفتى بالغربية