الكاتب عبدالعظيم الباسل: يجب زيادة ميزانية البحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة

قال الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إنه يجب زيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة ولا بد من تذليل العقبات أمام الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ليست الشماعة التي يتم تعليق كل المشاكل عليها.



جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».



وأكد الباسل، ضرورة إعفاء القطاع الطبي من الضرائب وتسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص، مضيفًا أن التأمين الصحي نموذج ناجح، ويجب فصل الخدمة عمن يؤديها وأن تتحرر من جميع القيود والقطاع الخاص شريك بنسبة ٦٥٪؜ فى التنمية ويجب دعمه.



أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.