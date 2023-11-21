الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ما حكم قضاء الزكاة والصيام المتأخرين لسنوات؟.. داعية يجيب

الشيخ محمود السيد
الشيخ محمود السيد صابر

كشف الشيخ محمود السيد صابر، عن حكم رد الزكاة المتأخرة، قائلًا: "إن الزكاة بها نوع من الحقوق المالية، وبها نوع من أنواع الحقوق المتعلقة بالعباد".

أضاف صابر خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه هبة الأباصيري وإيمان عزالدين، عبر قناة cbc، أن الإنسان إذا كان مقصرًا في دفع زكاة المال لمدة سنوات كثيرة، يجب عليه أن يحسب هذه الزكاة، وإن كان متعسرًا ماديًا، فعليه أن يعتبر الأمر دينًا عليه، حتى لو أنه سيجزئ هذه الأموال على دفعات على حسب ما يتيسر له الحال، وإذا كان صادقًا في نيته ولم يستطع أن يدفع ما كان عليه من زكاة، ولم يكن له مال، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. 

بالنسبة للصيام، قال إن فرض الصيام من العبادات التي تقبل النيابة وتقبل القضاء، وبالتالي يمكن للعبد أن يصوم مرة أخرى. 

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