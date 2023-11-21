الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب مكرم رضوان: يجب إعفاء القطاع الطبى من الضرائب على الأجهزة الطبية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يجب إعفاء القطاع الطبى من الضرائب على الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن الصورة غير وردية فى القطاع الطبي والتعليم، وهناك مشاكل كثيرة ولا يوجد دعم للقطاع الطبى وتشجيع القطاع الخاص.


جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

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وأكد رضوان، ضرورة تحسين دخل الأطباء لكى تتوقف هجرة الأطباء للخارج، وأنه لا بد من إنهاء ملف زراعة ونقل الأعضاء؛ لأن العالم كله يعمل بهذا النظام الذى يوفر كثيرا من الجهد والمال على المرضى.


أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
الدكتور مكرم رضوان مجلس النواب حازم عمر القطاع الطبي الاجهزة الطبية

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