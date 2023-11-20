الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تلتقى شيوخ وشباب وعائلات النوبة وتستمع لأبرز مطالبهم من الرئيس القادم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيوخ وعائلات وجمعيات ونوادي وشباب النوبة  في مركز ومدينة نصر النوبة، وفي مركز ومدينة أسوان، وقام وفد التنسيقية خلال اللقاءات بعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

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تنفيذ وإتاحة التنمية بالمحافظات

من جانبهم أشاد شباب النوبة والنوادي والجمعيات النوبية، بمساعي القيادة السياسية في تنفيذ وإتاحة التنمية بالمحافظات الحدودية، وبالأخص ما تم من مخصصات محددة لمحافظة أسوان عامة، ولأهل النوبة بشكل خاص.

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وعرض أبناء النوبة، تطلعاتهم من الرئيس القادم، ومقترحاتهم لتنمية قرى النوبة، واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة، وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها، وبالأخص الصناعات الغذائية والاستفادة بالمنطقة الصناعية المخصصة من قبل رئيس الجمهورية لأهل النوبة، بالإضافة إلى تدريبات مهنية لبناء قدرات الشباب.

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ضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلًا من محمد صلاح، نيفين اسكندر، محمد أبوالنجا، مارك مجدي، أعضاء التنسيقية.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شيوخ نوادي وشباب النوبة مركز مدينة نصر النوبة مركز ومدينة أسوان الانتخابات الرئاسية القادمة

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