الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة" تُطلق قافلة علاجية لأهالي "المنار" بنصر النوبة في أسوان

حياة كريمة
حياة كريمة

استقبلت قرية المنار بمنطقة نصر النوبة في أسوان، قافلة علاجية تابعة لمبادرة “حياة كريمة "، وبالتعاون مع مديرية الصحة، وفقًا لتقرير أذاعته القناة الأولي المصرية.

وشارك في القافلة 8 تخصصات طبية، قدم من خلالها الكشف الطبيـ بالإضافة إلى معملي الدم والطفيليات والصيدلية المتنقلة، حيث تم أيضًا صرف العلاج بالمجان لأهالي القرية.

كما أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالي 72 معدة وسيارة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمراجعة الدورية لكل الإمكانات والمعدات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

قافله علاجيه النوبة أسوان قرية المنار بمنطقة نصر النوبة القناة الأولى

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