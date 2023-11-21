الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة "بشبابها" لتعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة بدمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهد اللواء محمد همام  سكرتير عام محافظة  دمياط، اليوم الثلاثاء،إنطلاق حملة  بشبابها   تحت شعار " شباب بهوية وطنية " وهي الحملة الشبابية الأولى والأكبر من نوعها لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية  الايجابية والفعالة في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة 2024.

وحضر لقاء التدشين الخاص بالحملة اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط والدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط،و أكثر من ٣٠٠ قيادة شابة من مختلف مراكز محافظة دمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية " ٢٠٢٤/٢٠٢٣"، المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر المقبل، حيث ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة،  إجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات.

وأكد اللواء همام، على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى، من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من اى أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة المرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركه بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث اسرتها على النزول للتصويت.

وقال الدكتور أحمد مرسى رئيس قطاع الجودة بشركة دمياط، إن إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية واهتمامه بتطوير صناعة الغزل والنسيج ومتابعة الرئيس بنفسه لخطة التطوير فى الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج.

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