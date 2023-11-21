الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء الدين داود: أمن مصر الاقتصادى مسئولية العالم والشركاء الإقليميين

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب إن مصر ليست دولة صغيرة ولا تستجدى أحدًا، مؤكدًا أن أمن مصر الاقتصادى هو مسئولية العالم ومسئولية الشركاء الإقليميين، مشددًا على أن مصر تحمل على عاتقها الكثير سواء عن أوروبا وعن شركائها، وذلك بعد ما تردد عن وجود منح وقروض وودائع، مشيرًا إلى أنه لا بد من أن نفصل ما هو مستحق اقتصادى.

أضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء: "نحن لا نستجدى أحدًا ولا نطلب عطايا من أحد، هذا فرض عين على الجميع من حقوق ما كان ليستطيعوا أن يحصنوها لولا وجود مصر فى هذه المنطقة، هذه هى مصر".

وشدد داود على أن علينا جميعًا أن نرتفع عن أي خلاف اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي مع الحكومة، موضحًا أن هذا التوقيت في تاريخ مصر يعد تاريخًا فارقًا يتطلب وحدة صف وتحديدًا واضحًا وصريحًا ومباشرًا للأمن القومي المصري.

النائب ضياء الدين داود مجلس النواب مصر الاقتصادى مستحق اقتصادى بحث التدابير والإجراءات الحكومة المصرية

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