الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب يعلنون رفضهم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود،

رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وخطة التنمية الاقتصادية، قائلا: "مش هختم كلامي بالمطالبة برحيل الحكومة خلاص بطلتها"، متابعا: "جايز لما نبطل نطالبها بالرحيل ترحل".

وأشار النائب إلى أن هناك إخلالا بمبدأ وحدة الموازنة في مشروع الموازنة الجديدة، مضيفا أن العجز الكلي 824.4 مليار بما يزيد 48% عن عجز الموازنة السابقة.

وتساءل النائب: هل هذه موازنة واحدة وسياسة مالية للعام المالي المقبل تحت بصر الحكومة؟.. متابعا: "الإجابة لا"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تسيطر على السياسة المالية للدولة.

وأوضح أن هناك فائض 48 مليار جنيه لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفي نفس الوقت نعاني عجزا في توفير مخصصات شراء أدوية في كل مستشفيات مصر.

وأشار إلى نقص مستلزمات إجراء جراحات القلب المفتوح، قائلا: "الفلوس تبقى تحت إيدك ومش ظاهرة في موازنتك وتروح تستلف، وهو إخلال بمبدأ وحدة الموازنة، والحكومة مش قادرة تطبقه إما طوعًا أو كرهًا".

ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: "أخذ الموازنة على محمل الجد هو الضياع بعينه"، مشيرا إلى أن النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة وغير منضبطة ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق.


وأشار إلى أن الأقساط والفوائد الخاصة بالديون تمثل 116% من الإيرادات، قائلا: كل يوم بنستلف 6 مليارات جنيه، متابعا: "ده الواقع اللي بتعمله الحكومة".

 

كما أعلن محمود بدر، عضو مجلس النواب، رفض الموزانة العامة للدولة، قائلا: كيلو اللحمة أصبح حلما للعديد من المواطنين. 


وأشار إلى أن ما أعلنته الحكومة بزيادة الأجور لا يتماشى مع الواقع، قائلا: "مش هقارن المرتبات بأسعار الدولار أو الذهب، ولكن هقارن بسلعة من السلع".

وتابع النائب: المواطن اللي كان بيقبض 2500 جنيه كان ممكن يشتري 100 زجاجة زيت، لكن بعد الزيادة الجديدة هيقبض 3000 جنيه ولكن مش هيجيب 45 زجاجة زيت"، قائلا: "الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع".

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت زيادة بند المنح والحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يؤكد انخفاضها، من 130 مليارًا إلى 127 مليار جنيه.

وقال محمود بدر: "العجز في الموازنة هو عجز الأب اللي رايح يعمل عملية ومش عارف علشان مش لاقي مستلزمات، والعجز للرجل اللي رايح يجيب كيلو لحمة يلاقيها وصلت 350 و400 جنيه".

الاعتمادات المخصصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئات العامة الاقتصادية الهيئة العامة للرعاية الصحية الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الخطة والموازنة السياسة المالية

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

مفوضية الاتحاد الإفريقى: الأزمة فى السودان تهدد المنطقة.. ويجب وقف التدخلات الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات