نواب يعلنون رفضهم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد

رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وخطة التنمية الاقتصادية، قائلا: "مش هختم كلامي بالمطالبة برحيل الحكومة خلاص بطلتها"، متابعا: "جايز لما نبطل نطالبها بالرحيل ترحل".

وأشار النائب إلى أن هناك إخلالا بمبدأ وحدة الموازنة في مشروع الموازنة الجديدة، مضيفا أن العجز الكلي 824.4 مليار بما يزيد 48% عن عجز الموازنة السابقة.

وتساءل النائب: هل هذه موازنة واحدة وسياسة مالية للعام المالي المقبل تحت بصر الحكومة؟.. متابعا: "الإجابة لا"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تسيطر على السياسة المالية للدولة.

وأوضح أن هناك فائض 48 مليار جنيه لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفي نفس الوقت نعاني عجزا في توفير مخصصات شراء أدوية في كل مستشفيات مصر.

وأشار إلى نقص مستلزمات إجراء جراحات القلب المفتوح، قائلا: "الفلوس تبقى تحت إيدك ومش ظاهرة في موازنتك وتروح تستلف، وهو إخلال بمبدأ وحدة الموازنة، والحكومة مش قادرة تطبقه إما طوعًا أو كرهًا".

ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: "أخذ الموازنة على محمل الجد هو الضياع بعينه"، مشيرا إلى أن النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة وغير منضبطة ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق.



وأشار إلى أن الأقساط والفوائد الخاصة بالديون تمثل 116% من الإيرادات، قائلا: كل يوم بنستلف 6 مليارات جنيه، متابعا: "ده الواقع اللي بتعمله الحكومة".

كما أعلن محمود بدر، عضو مجلس النواب، رفض الموزانة العامة للدولة، قائلا: كيلو اللحمة أصبح حلما للعديد من المواطنين.



وأشار إلى أن ما أعلنته الحكومة بزيادة الأجور لا يتماشى مع الواقع، قائلا: "مش هقارن المرتبات بأسعار الدولار أو الذهب، ولكن هقارن بسلعة من السلع".

وتابع النائب: المواطن اللي كان بيقبض 2500 جنيه كان ممكن يشتري 100 زجاجة زيت، لكن بعد الزيادة الجديدة هيقبض 3000 جنيه ولكن مش هيجيب 45 زجاجة زيت"، قائلا: "الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع".

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت زيادة بند المنح والحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يؤكد انخفاضها، من 130 مليارًا إلى 127 مليار جنيه.

وقال محمود بدر: "العجز في الموازنة هو عجز الأب اللي رايح يعمل عملية ومش عارف علشان مش لاقي مستلزمات، والعجز للرجل اللي رايح يجيب كيلو لحمة يلاقيها وصلت 350 و400 جنيه".