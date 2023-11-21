الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التحالف الوطنى" يكشف حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني، إن مصر تلعب دورًا إنسانيًا ووطنيًا في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الصدد، حيث تم توفير 11 ألفا و200 طن مساعدات مصرية لقطاع غزة.

وأضاف عبدالقوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن المجتمع المدني المصري يعمل كمنظومة واحدة لإيصال المساعدات اللازمة للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أنه تمت دراسة احتياجاتهم في أقل من 24 ساعة.

وأكد عبدالقوي، أن مصر هي المسئول الأول عن معبر رفح البري، ولم يتم إغلاقه من الجانب المصري بشكل كامل، بل يتم فتحه وإغلاقه حسب الظروف الأمنية والإنسانية، مضيفًا أن مصر أرسلت أكثر من 80% من المساعدات التي وصلت إلى غزة، وأنها تعمل حاليا على توفير المزيد من المساعدات التي تتناسب مع الطقس البارد.

وأشاد عبدالقوي بالدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في حل الأزمة الفلسطينية، وأنه لا يمكن لأحد أن ينافس مصر على هذا الدور، مؤكدا أن الشعب المصري يقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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