الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "بتروناس" الماليزية: مصر ستتحول إلى مركز تصديري للمنتجات البترولية

جيوسيبى بيدريتى
جيوسيبى بيدريتى

قال جيوسيبى بيدريتى الرئيس الإقليمى لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية، ان الشركة تخطط لتحويل مصر لـ مركز لتصدير منتجاتها للدول المجاورة وقارة أفريقيا، واعتزام الشركة توفير تكنولوجيات متطورة  لانتاج منتجات عالية الجودة للسوق المصرى والأسواق العالمية

تحويل مصر لمركز لتصدير المنتجات البترولية

جاء ذلك خلال استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى مجال إنتاج وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وأكد “الملا” على أهمية الشراكة الناجحة بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول المتمثلة فى شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين، مشيرًا إلى أن مناخ العمل فى سوق المنتجات البترولية فى مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة وامكانيات للتطوير والتوسع فى أنشطة الشركات العاملة به.

وفي إطار التوسع المستمر فى البنية التحتية للمشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق ذلك، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات، وقع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس  شركة غازتك واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية  عقدى إنشاء محطتى وقود جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل فى محافظة القليوبية فى حضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتقام المحطتين على قطعتى أرض،  مساحة القطعة  الأولى 1248 م2 ومخطط إنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعي عليها تخدم القادم من القناطر الخيرية والمنوفية إلى كوبرى الحادثة ومدينة قليوب بطاقة تموين حوالى 500 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، في حين تبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 3384 متر2، ومخطط إنشاء محطة متكاملة عليها لتموين السيارات بالغاز طبيعي تخدم القادم من شبرا الخيمة والقادم من طريق مصر الأسكندرية الزراعى إلى كورنيش النيل بطاقة تموين حوالى 700 سيارة في اليوم كما توفر هذه المحطة منتجات الوقود السائل بأنواعه المختلفة، فضلًا عن الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

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