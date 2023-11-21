الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بايدن: قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة المحتجزين

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تعمل على إخراج المحتجزين منذ أسابيع، والآن قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، "بايدن"، إنه يمكنهم إعادة بعض هؤلاء المحتجزين قريبًا لكن لن يتم فعل أي شيء حتى الانتهاء من كل شيء.

إطلاق 80 محتجزًا ضمن صفقة تبادل المحتجزين

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال والشاباك والموساد يدعمون صفقة المحتجزين التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزًا.

وقالت القناة إن الاتفاق يشمل إطلاق سراح الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة ويمكن أيضًا إطلاق سراح المواطنين الأجانب، وفقًا لاتفاقيات مع دول أخرى، كما يشمل الاتفاق دخول الوقود لغزة وإطلاق سراح بعض المواطنين الفلسطينيين.

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