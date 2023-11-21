الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جلد بالكرباج".. الداخلية تكشف تفاصيل إجبار شابين لتقبيل قدم سيدة بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيدديو متداول لـ ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع">

وأكد المجني عليه أن الواقعة حدتت بسبب خلافات بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالاتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضرب شابين بالكرباج تقبيل قدم سيدة فيديو كرداسة مركز شرطة كرداسة مديرية أمن الجيزة

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