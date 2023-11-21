الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الفتيانى لـ"الدستور": الاحتلال يستهدف طواقمنا الطبية بشكل مباشر فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الطبي في قطاع غزة أصبح في غاية الصعوبة، ويزداد سوءًا وتعقيدًا يومًا بعد يوم، كاشفًا عن أن هناك عددًا كبيرًا من المستشفيات التي خرجت من الخدمة لعدة أسباب، من بينها الاستهداف المباشر بالقصف الإسرائيلي، أو تهديدات قوات الاحتلال وحصارها، أو حتى بسبب نفاد الوقود الذي يستعمل لتوليد الكهرباء ونفاد المواد الطبية.

وأضاف الفتياني في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أيضًا هناك عدد كبير من المصابين الذين لا يجدون مكانًا للعلاج بعد خروج المستشفيات من الخدمة، فضلًا عن عدم قدرة المرضى بالأمراض المزمنة والصعبة على تلقي الخدمة الطبية"، مشيرًا إلى أن المستشفيات التي تعمل قليلة للغاية، ولا تتسع لأعداد المرضى ولا تستطيع تقديم الخدمات الطبية لهم على أفضل وجه - بحسب قوله.

صعوبة عمل الطواقم الطبية

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: "العمل في قطاع غزة شديد الصعوبة وسط  استهداف الاحتلال للأطقم الطبية، خصوصًا الطواقم العاملة في الميدان، والتي من بينها طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسيارات الإسعاف، ما يتسبب في حالة من الرعب والخوف الكبير لهم".

وعن الصعوبات التي تواجه الأطقم الطبية، قال الفتياني: "لا توجد ممرات آمنة للوصول إلى الإصابات والشهداء، وحتى المرضى، فضلًا عن توقف بعض السيارات عن العمل بسبب نفاد الوقود، وعدم قدرتها على نقل العدد الكبير الذي يتوافد من الإصابات، ناهيك عن قلة عدد المستشفيات القادرة على استقبال المصابين".

أردف الفتياني:" كما أدت البنية التحتية وشبكة الطرق التي تم تدميرها جراء القصف أو ردم المباني المنهارة عليها، إلى ضغط كبير على الأطقم الطبية، بسبب الصعوبة التي تعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المدنيين المصابين".

قطع الاتصالات أزمة تواجه الأطقم الطبية في غزة

أضاف: "قطع الاتصالات خلال فترات مختلفة، يصعب من تواصل المواطنين مع الطوارئ الخاصة بالأطقم الطبية لطلب سيارات الإسعاف"، معتبرًا أن فقدان الأمن هو أكثر ما يصعب على الطواقم الطبية أداء بواجباتها.

قال الفتياني: "رجال الإسعاف يعرفون أنه عندما يذهبون لتلبية نداء المدنيين، فهم معرضون للاستهداف،  وعلى الأرجح لن يعودوا بسلام، ولا سيما أن هناك استهدافًا مباشرًا لسيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أدى إلى خروج عدد من السيارات من الخدمة".

وعن ضحايا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قال الفتياني: "تم استشهاد أربعة من زملائنا، وإصابة أكثر من 22 شخصًا، ويوجد منهم ضابط إسعاف في العناية المركزة"، محذرًا من عدم وجود غطاء حماية للطواقم الطبية العاملة في غزة.

محمد الفتياني الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة المستشفيات قوات الاحتلال الكهرباء الوقود المصابين

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