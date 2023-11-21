"الإعلاميين" تهدي درع النقابة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن إنشاء النقابة تم بعد سنوات من النضال وفقا للقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف سعدة: “أخذنا وقتا في بناء هياكل النقابة من جداول وشؤون قانونية وعلاقات عامة وغيره”، متابعا: “لم تتقاضى الإعلاميين أي أموال من الدولة منذ إنشائها”.

وأوضح أنه فيما يخص شروط العضوية والتصاريح، فنحن نختص بالعنصر البشري في المنظومة الإعلامية، ونمارس قانوننا دون تداخل مع أي جهات أخرى مرتبطة بالإعلام.

وتوجه بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتم إهداء درع النقابة لوفد التنسيقية تقديرا لجهود التنسيقية خلال الفترة الماضية.

وتنظم نقابة الإعلاميين، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟".

وتستضيف النقابة في هذه الندوة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعدد من الإعلاميين.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على نشر الوعي وتنمية المشار وتنمية المشاركة المجتمعية