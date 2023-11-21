الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يوقع بروتوكولًا مع الكونفدرالية الجزائرية

صناعات غذائية
صناعات غذائية

وقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بهدف دفع ملفات التعاون المشترك وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال الأغذية المصنعة، وتبادل المعلومات والأفكار والتنسيق بما يهدف المصالح المشتركة للعاملين بالقطاع الغذائي بالدولتين على طول سلسلة القيمة.

الجزائر تحتل المركز الثامن فى قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية

شهد توقيع البروتوكول من الجانب المصرى علاء الوكيل رئيس البعثة التجارية المصرية إلى الجزائر وعضو مجلس إدارة المجلس ورئيس مجموعة عمل البعثات.

 ومن الجانب الجزائري نصر الدين حارك عضو مجلس إدارة الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ورئيس الفيدرالية الوطنية للنقل والسياحة.

 التصديري للصناعات الغذائية يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع الكونفدرالية الجزائرية

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى لمصر فى السفارة المصرية فى الجزائر، مى خيرى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة معلومات التصدير.

الجدير بالذكر أن الجزائر تحتل المركز الثامن فى قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية عام ٢٠٢٢ بنسبة ٣% من إجمالى صادرات القطاع البالغة ٤.٥ مليار دولار فى نهاية عام ٢٠٢٣، ويهدف المجلس إلى الوصول بالصادرات الغذائية المصرية للجزائر إلى ٢٠٠ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٣.

بينما تعد الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP واحدة من أقدم وأهم تجمعات رجال الأعمال بالجزائر.

تأتى تلك الفعاليات على هامش البعثة المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف إلى الجزائر، لزيادة التعاون المشترك بين البلدين ومعرفة احتياج الأسواق الجزائية خاصة من منتجات الصناعات الغذائية، حيث قام المنتدي خلال الفترة من 19 - 23 نوفمبر .2023

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