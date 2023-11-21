الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما تأثير التوتر على عمل الجهاز الهضمى؟.. حسام موافى يجيب

د.حسام موافي
د.حسام موافي

رصد د.حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الأعراض التي يصاب بها الجهاز الهضمي للإنسان نتيجة التوترات والضغوط التي يمر بها: "على سبيل المثال توجد سيارة فاخرة موديل 2024 مدفوع فيها مئات الآلاف ومن ثم وجدتها مدغدغة، فهل هذا عيب المصنع أم عيب السواق؟، بالتأكيد هو عيب السواق، فالسواق هو من أفسد السيارة، ونحن كثيرًا ما نظلم المصنع وننسى السواق". 

تأثير التوتر على عمل الجهاز الهضمي

أضاف موافي خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه خالد الجندي عبر قناة DMC أن المصنع هو الجهاز الهضمي، والسواق هو المخ البشري الذي يرسل الكثير من الأعصاب التي تنظم حركته، فإذا قام الإنسان بإفساد حركة الأمعاء بكهربة خاطئة من المخ، فإننا بذلك نظلم الجهاز الهضمي، فعلى سبيل المثال من المفترض أن يسير الطعام في الجهاز الهضمي بصورة معينة من المعدة إلى الأمعاء إلى القولون، والإنسان يستطيع أن يتحكم في سرعة الطعام في الجهاز الهضمي، وذلك من خلال الهدوء. 

حسام موافي الجهاز الهضمي التوتر النعب النفسي تأثير التوتر على الجهاز الهضمي

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