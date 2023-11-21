الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حزب الله" يستهدف عددًا من المستوطنات الإسرائيلية ردًا على عدوان الاحتلال

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، مساء الثلاثاء، عن استهداف دبابة إسرائيلية قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، ما أسفر عن تدمير الدبابة.

وقال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا ‏الساعة ‌‎04:05‏ من عصر يوم الثلاثاء، دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا ‏بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وأضاف الحزب، أنه تمت مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في مستوطنة أفيفيم، اليوم الثلاثاء، بالصواريخ، مما أدى إلى سقوط عدد من عناصر الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأشار الحزب إلى أن الهجوم جاء ردا على قيام الاحتلال باستهداف الصحفيين في قناة الميادين.

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